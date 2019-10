Editors als eerste internationale band te gast bij nieuwe radiozender Willy Redactie

23 oktober 2019

15u20

Bron: Willy 0 Muziek Rockzender Willy nodigt elke vrijdag vanaf 20 uur artiesten en muziekliefhebbers uit tijdens het programma ‘Free Willy’. De afgelopen twee weken kwamen Stef Kamil Carlens en K’s Choice al langs en amper drie weken na de start van de zender palmt Editors als eerste internationale band het blok in.

Bandleden Tom Smith, Justin Lockey en Elliott Williams stellen er op vrijdag 25 oktober hun album ‘Black Gold’ voor en beantwoorden heel wat vragen over hun 15-jarig bestaan. Vrijdag tussen 20 en 21 uur vertellen ze alles over hun favoriete muziek en hun liefde voor België. Willy is te beluisteren via de website willy.radio, DAB+ en het Radioplayer-platform.