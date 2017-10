Ed Sheeran zegt voor het eerst in zijn leven een show af MVO TK

11u18 0 Photo News Muziek Dat Ed Sheeran met twee gebroken armen kampt, wist u intussen waarschijnlijk al. De zanger moest daardoor een deel van zijn Aziatische tournee uitstellen. Hij beloofde dat van uitstel geen afstel zou komen, maar moet nu toch op zijn woorden terugkomen.

“Ik heb slecht nieuws,” zo steekt Ed Sheeran van wal in een boodschap op sociale media. “Zoals jullie weten moest ik enkele shows in Azië uitstellen omdat ik een ongeluk heb gehad. De meeste tourdata hebben we ondertussen gelukkig kunnen herplannen, maar tot onze verrassing was het voor drie concerten niet mogelijk.”

De zichtbaar aangeslagen zanger benadrukt dat hij er zelf niet goed van is. “Dit is de eerste keer in mijn leven dat ik een show moet afzeggen. Het was dus een heel grote beslissing voor mij. Maar ik kan niet anders, ik ben fysiek niet in staat om te spelen, en ik moet mezelf tijd geven om te genezen. Geloof me als ik zeg dat het me écht enorm spijt.”