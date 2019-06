Ed Sheeran wordt miljardair voor zijn 30ste, maar zijn cd’s hebben daar weinig mee te maken MVO

04 juni 2019

14u00

Bron: Metro UK 8 Muziek Ed Sheeran (28) is ver gekomen sinds hij in zijn tienerjaren optrad als straatartiest. Volgens experts zal hij nog voor zijn 30ste miljardair worden. Maar waar komt al dat geld precies vandaan? Alvast niet van de verkoop van zijn cd’s, want daar valt amper nog iets mee te verdienen.

De Britse zanger heeft het klaargespeeld: hij is nog geen dertig en hij zal waarschijnlijk nooit meer moeten werken als hij dat niet wil. Experts voorspellen namelijk dat hij binnen de twee jaar miljardair zal zijn, een status die maar weinig artiesten bereiken - en al zeker niet op die leeftijd. Eind vorig jaar werd geschat dat Sheeran maar liefst 75.000 pond per dag (!) verdiende, dat is zo’n 84.000 euro.

Dat vermogen verdiende hij echter niet door platen te verkopen, want hoewel zijn laatste cd, ‘Divide’ (2017), vlotjes over de toonbank ging (in januari dit jaar waren er in totaal zo’n 15,8 miljoen kopieën verkocht), is de platenindustrie al lang geen erg winstgevende business meer. Het tijdperk van de Millennial is aangebroken: een generatie die niet meer graag in de buidel tast voor iets simpels als een nieuwe plaat. Waarom zouden ze ook, als al die muziek meteen gratis te streamen valt via sites als Spotify? Een logische ingesteldheid voor de consument, maar vervelend voor de artiesten.

De oplossing: jarenlang de wereld afreizen en op tour gaan. Sheeran was meer dan een jaar weg van huis en speelde maar liefst 260 shows in Europa, Amerika, Azië, Oceanië en Afrika, tijdens zijn ‘Divide’-monstertour. Het resultaat mag er zijn, want die shows leverden hem al 493 miljoen pond (554 miljoen euro) op. Zijn laatste shows voor deze tour speelt hij in augustus. In de komende drie maanden zal hij daar nog een geschatte 100 miljoen pond mee verdienen (112 miljoen euro): net genoeg om hem over de miljardairs-grens te duwen, als je dat alles optelt bij zijn huidige netto-portefeuille van 160 miljoen pond (180 miljoen euro).

Beleving boven bezit

“Een jongeman die vroeger op straat speelde voor kleingeld, is binnenkort miljardair”, aldus muziekindustrie-expert Mark Borkowski. “Dat toont nog maar eens aan hoe groot de kracht van livemuziek tegenwoordig is. Mensen betalen niet meer voor plastieken schijfje dat ze in hun handen kunnen houden, ze willen iets beléven. Iets kunnen navertellen. Ze willen een band vormen met de groep om zich heen en er liefst nog over posten op Instagram, ook.”

Een plaat is louter nog een visitekaartje om fans uit te nodigen voor een concert. Mark Borkowski

“Het team van Sheeran weet waar het mee bezig is. Het zijn concerten die tegenwoordig de grootse inkomsten garanderen. Kijk maar eens naar de ticketprijzen.” Voor het goedkoopste Ed Sheeran-kaartje ben je immers al snel 50 euro kwijt. En dat met het risico dat je achter een steunpilaar zit en niets kan zien. Bovendien worden er massaal VIP-pakketten verkocht voor honderden euro’s, die de beste zitplaatsen en soms zelfs een meet & greet beloven. “Vroeger was het belangrijker om iets permanent te bezitten, zoals een cd. Vandaag houden mensen zich liever bezig met een ervaring die ze zich hun leven lang zullen herinneren. Een plaat is louter nog een visitekaartje om fans uit te nodigen voor een concert.”

Dure dames

Het is een tactiek die door zowat iedere artiest in het vak gehanteerd wordt. Kijk maar eens naar experts op dat gebied, zoals Taylor Swift en Ariana Grande. Gigantische opblaasbare dieren, tientallen kostuumwissels, lichtshows, confetti, en een decor waar een filmset niet tegenop kan... Het kost duizenden dollars per avond om hun concertshow op te voeren, maar wat ze ervoor terugkrijgen is die investering meer dan waard. Swift verdiende met haar laatste ‘Reputation’-tour al 45 miljoen dollar tijdens de eerste zes concerten van de reeks! Katy Perry, één van de rijkste zangeressen ter wereld, verdient 1 miljoen dollar per avond.

(Sterren gaan steevast voor de wauw-factor)

Maar ook rockartiesten, zoals veteraan Alice Cooper, weten hoe het in elkaar zit. “Platen maken, dat doe ik alleen nog als hobby!”, lachte hij in een recent interview. “Voor de fun, want centen verdien ik er toch niet aan. Dat is het grappige aan de industrie. Mensen zoals ik, die al meer dan dertig platen hebben uitgebracht, blijven dat gewoon doen uit gewoonte. Gelukkig hou ik meer van muziek dan van geld. Als ik dat laatste nodig heb, stap ik gewoon op een vliegtuig en speel ik een concert.” Ook de Rolling Stones - die tot groot jolijt van fans en media maar blijven touren - verdienen ongeveer 8,2 miljoen dollar per show. Tja, je zou voor minder bezig blijven.

Minder show, meer winst

Maar net voor Sheeran lijkt heel dat gegeven vreemd en uit context gerukt: een jongeman in een jeansbroek, in zijn eentje op het podium met een gitaar - zonder band, zonder dansers, zonder show - voor een stadium van bijna honderdduizend man. “Maar het wérkt”, lachen experts. “Het verkoopt, want net daarom oogt zijn prestatie zo spectaculair. Fans respecteren dat hij dit alles in zijn eentje doet, het werd zijn handelsmerk. En trouwens, omdat hij geen extra kosten heeft aan al die extravagante extra’s, is zijn winst nog groter.”

Filmrol

Daarnaast verdient Sheeran een centje bij met een rolletje in de film ‘Yesterday’, die deze zomer bij ons in de zalen verschijnt. Nochtans kreeg hij de laatste keer dat hij acteerde, in ‘Game Of Thrones’, erg slechte commentaar. “Ik weet dat ik voor geen meter kan acteren”, haalt hij de schouders op. “Maar ik doe gewoon waar ik zin in heb.”

‘Yesterday’ werd grotendeels opgenomen tijdens de concerttour van Sheeran, die dankzij de opnames van de prent nog wat extra kon verdienen tijdens bepaalde shows. Hoeveel hem dat precies opleverde, is nog niet bekend.

Burenruzie

Kan je zulke bedragen ooit opdoen? Sheeran probeert het, in ieder geval. Met een miljard pond op zijn rekening - dat is méér dan een miljard euro - kan hij alle villa’s en exclusieve buitenverblijven zetten die hij wil. En dat doet hij dan ook, tot soms grote ergernis van zijn buren. Onlangs bouwde Sheeran een zwemvijver en een saunacomplex op het landgoed van zijn villa in Suffolk. Zijn woonhuis op zich is al 1,5 miljoen pond oftewel 1,7 miljoen euro waard. Het schoentje wringt echter bij de vergunningen, want Ed zou helemaal geen toestemming hebben gevraagd om een zwembad en sauna te bouwen. Wél heeft hij een vergunning om een natuurreservaat met vijver te plaatsen. Volgens zijn buren gaat het echter duidelijk niet om een natuurgebied, maar om een privézwembad voor persoonlijk gebruik. “Zijn vijver draait eerder om een wilde levensstijl dan om wilde dieren”, verklaarde zijn rechtstreekse buurman in de krant The Mirror. Eerder plaatste Sheeran al een eigen pub, omdat hij niet meer rustig in het openbaar een pintje kan gaan drinken.

Toch nieuwe plaat

Ondanks zijn dikke portefeuille is Ed het muziekmaken nog niet beu. In juli verschijnt zijn nieuwste plaat ‘No.6 Collaborations Project’.

“Ik heb in 2011 al een EP genaamd ‘No.5 Collaborations Project’ uitgebracht”, zegt hij daar zelf over. “Sindsdien heb ik altijd al gezegd dat ik er ooit nog eentje wilde maken. Het is allemaal begonnen op mijn laptop, toen ik vorig jaar op tour was. Ik ben een grote fan van alle artiesten waarmee ik heb samengewerkt en het was dan ook een erg toffe plaat om te maken.” Hij deelde ook de tracklist van zijn nieuwe album, al onthulde hij nog niet alle artiesten waarmee hij de nummers heeft opgenomen.

“Het is niet toevallig dat dit album er vlak aan het einde van zijn huidige tour komt”, menen experts. “De muziek krijgt even de tijd om op fans in te werken, terwijl Ed een welverdiende pauze neemt. En daarna? Terug de baan op, je zult het wel zien.”