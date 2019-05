Ed Sheeran wilde mannelijke versie van ‘Lady Marmalade’ maken SD

29 mei 2019

07u47

Bron: ANP 0 Muziek Ed Sheeran (28) had grote plannen: hij wilde een mannelijke versie maken van het nummer ‘Lady Marmalade’, de nummer 1-hit van Christina Aguilera, Lil Kim, Mya and Pink uit 2001. Het idee mondde uiteindelijk uit in een album vol samenwerkingen, dat op 12 juli verschijnt.

In een interview met de Amerikaanse radiomaker Charlamagne Tha God, vertelde Ed Sheeran hoe zijn nieuwe album ‘No.6 Collaborations Project’ tot stand gekomen was. “Dit project begon eigenlijk met een idee dat ik had - je herinnert je ‘Lady Marmalade’ nog wel, toch? Het was zo’n gek idee - ik wilde samen met Bruno (Mars, red.) en Bieber dat nummer maken, hoe leuk zou dat zijn?’

En dus belde Sheeran naar Bruno Mars om hem warm te maken voor het idee. “De eerste persoon die ik belde, was Bruno. Maar hij zei gewoon: ‘Laten we samen een nummer maken, gewoon wij twee.’ Dat is wat er gebeurde. Dus ik maakte een nummer met Bruno en een nummer met Bieber en dan volgden er nog enkele individuele liedjes en werd het een heel project. Het was een hele fijn ervaring om de plaat te maken.”