Ed Sheeran voor het eerst op 1 met Kerstmis (maar hij speelde een beetje vals) MVO

09u18 1 Photo News Ed Sheeran Muziek Ed Sheeran staat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst op nummer 1 in de hitlijsten tijdens de kerstperiode. Dat deed hij met zijn romantische nummer 'Perfect'. Let wel: Ed bracht maar liefst zes versies van het nummer uit, waarvan de verkoopresultaten bij elkaar werden opgeteld.

In de UK is de nummer 1 met kerst een zeer begeerde plaats voor artiesten. Volgens Ed is het dan ook een droom die uitkomt, zo zegt hij in een bedankfilmpje.

"Bedankt iedereen om 'Perfect' de nummer één te maken. Ik wens jullie allemaal erg fijne feestdagen toe!"

'Perfect' heeft zes versies: het origineel, een akoestische versie, een remix van Robin Schulz en van Mike Perry en 2 duetten: eentje met Beyoncé en eentje met Andrea Bocelli.