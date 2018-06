Ed Sheeran voor 86 miljoen aangeklaagd om plagiaat TDS

28 juni 2018

20u45

Bron: TMZ 0 Muziek Ed Sheeran zit alweer verwikkeld in een rechtszaak om plagiaat. Dit keer wordt zijn song ' Thinking Out Loud ' onder vuur genomen. Het bedrijf Structured Asset Sales klaagt hem aan voor 100 miljoen dollar, omgerekend ruim 86 miljoen euro.

Volgens TMZ is het bedrijf van mening dat Sheeran bij 'Thinking Out Loud' de mosterd heeft gehaald bij 'Let's Get It On', een song van van Marvin Gaye. In de documenten van de rechtszaak staat dat Structured Asset Sales vindt dat zowat alles identiek is: de melodie, baslijn, ritmes, harmonieën, en drums. Ook het achtergrondkoor en het tempo van de song zouden te veel op elkaar lijken.

'Thinking Out Loud' werd in 2016 nog genomineerd voor een Grammy, in de categorieën beste album, beste uitvoering en beste lied van het jaar. Het is niet de eerste keer dat het nummer in opspraak komt, want de erfgenamen van Gaye sleepten Sheeran in 2016 ook al voor de rechter om de song.

Wat denkt u?