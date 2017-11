Ed Sheeran van troon gestoten: 'Divide' niet meer bestverkopende album Hij werd verslagen door zijn beste vriendin MVO

10u54 0 ANP Kippa Muziek Het is gebeurd: 'Divide' van Ed Sheeran is niet meer het bestverkopende album van het jaar. De Britse zanger werd van de troon gestoten door zijn beste vriendin, Taylor Swift.

'Reputation', het album van Swift dat vorige week verscheen, heeft het geplande record binnengehaald. Na één dag waren er al meer dan 700.000 exemplaren verkocht, nu zijn er dat ruim over het miljoen.

Tot begin deze week was Divide van Ed Sheeran het best verkochte album in de Verenigde Staten. Van zijn nieuwe album 'Divide' zijn 'slechts' 919.000 exemplaren verkocht.

Taylor Swift is dit jaar de enige artiest die in de eerste week na de release meer dan een miljoen exemplaren verkoopt van een album. Twee jaar geleden deed Adele het haar al voor met bestseller '25'.