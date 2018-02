Ed Sheeran over zijn ring: "Ik snap niet waarom mannen geen verlovingsring dragen" DBJ

22 februari 2018

19u17 0 Muziek Ed Sheeran (27) heeft eindelijk duidelijkheid gegeven over de ring om zijn vinger. De zanger zei in de Britse talkshow Lorraine dat het geen trouwring is maar een verlovingsring. "Ik heb nooit begrepen waarom mannen geen verlovingsring dragen", zei Ed in de show. "Cherry heeft hem zelf gemaakt met zilverklei. Ik vind hem erg mooi."

In de afgelopen weken deden geruchten de ronde dat Ed en zijn vriendin Cherry al in het geheim in het huwelijk waren getreden. De ring zou het bewijs zijn, zo speculeerden fans en media. De ring was woensdagavond ook een 'hot topic' op de rode loper van de Brit Awards. Toen wilde Ed er niets over vertellen.

Ed en Cherry maakten hun verloving in januari bekend. De twee leerden elkaar kennen op de middelbare school en zijn sinds 2015 een koppel. Wanneer het huwelijk plaatsheeft is niet bekend.