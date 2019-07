Ed Sheeran opent pop-upwinkel in Brussel SD

03 juli 2019

20u42 1 Muziek Fans van Ed Sheeran kruisen 12 juli maar beter al aan in hun agenda, want op die dag opent de Britse zanger een pop-up in Brussel. De tijdelijke winkel - die maar één dag open is - komt er in het kader van Sheeran’s nieuwste album, ‘No. 6 Collaborations Project’.

Op 12 juli kun je van 10.00 uur tot 20.00 uur terecht in de tijdelijke winkel op de Kunstberg in Brussel. Je vindt er merchandise van de Britse zanger, en een deel ervan zal exclusief voor Brussel gemaakt zijn en nergens anders te vinden zijn. De kans dat je Ed Sheeran effectief tegen het lijf zal lopen in onze hoofdstad is echter klein, want die avond treedt hij op in Letland. Ook in andere landen opent de ‘I Don’t Care’-zanger een pop-upwinkel.

De winkels komen er in het kader van Sheeran’s nieuwste plaat, ‘No. 6 Collaborations Project’, die op 12 juli verschijnt. Voor dat album werkte hij samen met Eminem, Travis Scott, Cardi B, Bruno Mars en Justin Bieber.