Ed Sheeran ontkent plagiaat SD

03 april 2018

Ed Sheeran (27) heeft de rechtbank in New York gevraagd een plagiaatzaak tegen hem te seponeren. De Britse singer-songwriter wil daarbij ook zijn gemaakte advocaatkosten verhalen op de twee componisten die hem aanklaagden.

De zaak draait om het nummer The Rest Of Our Life, dat Ed schreef met Tim McGraw en Faith Hill. Het countrykoppel bracht het liedje vorig jaar uit. De twee componisten beweren dat het gekopieerd is van een lied dat zij ooit schreven voor de Australische zangeres Jasmine Rae, When I Found You. Zij bracht het nummer uit in 2016.

Jasmine is zelf niet betrokken bij de rechtszaak, maar de twee componisten beweren dat haar vriend die bij platenlabel Sony werkt op de hoogte was van de overeenkomsten tussen de liedjes. Hij zou When I Found You onder de aandacht van Ed en zijn team hebben gebracht om zo voor publiciteit voor Jamine te zorgen.

Ed diende maandag zijn verzoek in voor seponering van de zaak, waarin zijn beschuldigers 5 miljoen dollar (4,1 miljoen euro) plus de opbrengst van hun copyright eisen. Hij ontkent daarin stellig inbreuk te hebben gepleegd op het auteursrecht en stelt dat hij nooit toegang heeft gehad tot het werk van de twee componisten.