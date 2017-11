Ed Sheeran lanceert romantische videoclip voor hitsingle 'Perfect' MVO

Koning der openingsdansen Ed Sheeran heeft zopas een nieuwe videoclip gelanceerd voor zijn nummer 'Perfect', waar ongetwijfeld al veel getrouwde koppels hun eerste schuifelstapjes op hebben gemaakt. De video is minstens even romantisch als het nummer zelf, en speelt al grondig in op de naderende kerstsfeer.

Het verhaal speelt zich af in een prachtig sneeuwlandschap. De scènes werden dan ook opgenomen in het pittoreske Hintertux, in Oostenrijk.

Ed speelt bovendien ook nog eens één van de hoofdrollen in zijn clip, wat voor hem eerder uitzonderlijk is. Meestal maakt hij enkel een korte cameo van een paar seconden. De eerste video waarin hij daarvan losbrak was die van 'Thinking Out Loud', ook een topper onder de openingsdansen. Hij trainde maandenlang voor de lange dansscène waaruit de clip toepasselijk bestond. Ook deze keer slaat Ed weer aan het dansen, al komt er opvallend minder choreografie aan te pas.

Let wel, het meisje in de video is niet Eds echte vriendin, maar actrice Zoey Deutch. Het echte lief van de roodharige zanger, Cherry Seaborn, wordt maar zelden in de media gespot. En de laatste belangrijke rol in de muziekvideo gaat naar... een kitten.

Het grote publiek is het er alvast over eens dat 'Perfect' niet voor zijn voorgangers moet onderdoen. Hieronder kan je de nieuwe clip meteen ook zelf bekijken.