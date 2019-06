Ed Sheeran lanceert nieuwe single ‘Beautiful People’, die uithaalt naar het glamourleven MVO

28 juni 2019

10u44 0 Muziek Ed Sheeran lanceert vandaag zijn nieuwste single, ‘Beautiful People’. Een liefdesliedje waarin hij ook een beetje uithaalt naar het glamoureuze leven van celebs en influencers op Instagram, met de woorden: “Mijn grootste vrees is dat wij ooit ook mooie mensen worden.”

Het is het nieuwste nummer van zijn plaat ‘No. 6 Collaborations Project’, die volgende maand in de rekken ligt. In de videoclip zien we hoe een doodnormaal - zelfs een beetje snullig - koppel zich begeeft tussen de superrijken. In de limo geven ze de voorkeur aan snacks die ze zelf hebben meegebracht, en op een chique jacht worden ze eerder zeeziek dan dat ze glamoureus liggen te zonnen. “That’s not who we are, we are not beautiful”, zingt Sheeran, en hij bedoelt het als een compliment aan mensen die niet in dat stijlvolle plaatje passen.

Voor elk nummer op zijn nieuwe schijf werkte hij samen met andere bekende artiesten. Op ‘Beautiful People’ is Khalid te horen. Eerder gaf Ed al enkele andere nummers vrij, waaronder ‘I Don’t Care’, dat hij samen met Justin Bieber inzong.