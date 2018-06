Ed Sheeran laat 60.000 toeschouwers twee keer wachten... omdat hij naar toilet moet TDS

24 juni 2018

10u09

Bron: ANP 2 Muziek Ed Sheeran is zaterdag tijdens zijn concert in Cardiff tot twee keer toe van het podium gelopen om te gaan plassen, meldt de BBC. De 27-jarige zanger zei tegen het 60.000 man aanwezige publiek dat dit hem nooit eerder was overkomen.

Sheeran, die flink wat flesjes water dronk in het begin van de show, informeerde het publiek dat hij 'moest plassen' nadat hij zijn hit Galway Girl had gezongen. Drie nummers later was de nood wederom hoog. Halverwege het lied Photograph stopte de roodharige zanger met zingen. "Het spijt mij zo, Cardiff", zei hij, voordat hij opnieuw het podium afrende.

Gelukkig konden de concertgangers wel lachen om Eds toiletbezoekjes. Sheeran werd dan ook met luid gejuich ontvangen toen hij terugkeerde op het podium. "Ik treedt al op sinds mijn veertiende en dit heb ik nog nooit gedaan. En nu doe ik het voor de ogen van 60.000 mensen." Fans van Ed lachten op Twitter om de plaspauzes. "Ik heb nog nooit 60.000 mensen zo geduldig zien wachten op iemand die naar het toilet moet... twee keer", schreef een concertganger.