Ed Sheeran kondigt release van nieuw album aan

23 mei 2019

11u36 3 Muziek Ed Sheeran gaat een nieuw album uitbrengen, genaamd ‘No.6 Collaborations Project’. Dat maakt hij vandaag bekend. Zijn nieuwe plaat verschijnt op 12 juli, dit jaar.

Eerder deze maand bracht Ed al een single uit in samenwerking met Justin Bieber, getiteld ‘I Don’t Care’. Het blijkt om één van vele samenwerkingen te gaan. Om zijn fans warm te maken voor zijn nieuwe materiaal bracht Sheeran vandaag alvast een nieuwe single uit: ‘Cross Me’, met Chance the Rapper en PnB Rock.

“Ik heb in 2011 al een EP genaamd ‘No.5 Collaborations Project’ uitgebracht, en sindsdien heb ik altijd al gezegd dat ik er ooit nog eentje wilde maken. Het is allemaal begonnen op mijn laptop, toen ik vorig jaar op tour was. Ik ben een grote fan van alle artiesten waarmee ik heb samengewerkt en het was dan ook een erg toffe plaat om te maken. Vanaf vanavond kunnen pre-orders geplaatst worden.” Hij deelde ook de tracklist van zijn nieuwe album, al onthulde hij nog niet alle artiesten waarmee hij de nummers heeft opgenomen.