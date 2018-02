Ed Sheeran is de best verkochte artiest van 2017

KDL

27 februari 2018

10u17 0 Muziek Ed Sheeran blijft immens populair. De Britse singer-songwriter mag zich de best verkochte artiest wereldwijd uit 2017 noemen.

Ed domineerde zowel de singlelijst als de albumlijst. Zijn album 'Divide' haalde in 36 landen de platina-status en zijn 'Shape of You' bereikte die status in 32 landen. Volgens de International Federation of the Phonographic Industry is de Sheeran ook de eerste artiest die in hetzelfde jaar beide verkooplijsten aanvoert.

In de verkooplijsten zijn niet alleen de fysieke verkopen van cd's en vinyl opgenomen, maar ook de verkopen van mp3 en streams van streamingdiensten tellen mee.