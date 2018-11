Ed Sheeran heeft platencontract te danken aan overleden vriend KD

05 november 2018

11u06

Ed Sheeran (27) heeft zijn eerste platencontract te danken aan een overleden vriend.

Ed was veertien jaar toen hij het nummer ‘We Are’ schreef. Hij droeg het liedje op aan Stuart Dines, een goede vriend die overleed tijdens een schoolreisje. De jongen was op skitrip vertrokken naar Oostenrijk toen de bus waarin hij zat werd aangereden door een vrachtwagen. Hij overleefde de klap niet.

Ed, die zelf niet in de bus zat, schreef daarna ‘We Are’ ter ere van zijn vriend. Het maakte deel uit van zijn verwerkingsproces. De familie van Stuart speelde het nummer zelfs op zijn begrafenis. Toen hij het liedje later zong in een lokale ‘pub’ werd hij opgemerkt door een talentenscout. De rosse zanger kreeg niet veel later een platencontract aangeboden. Het betekende het begin van zijn succesvolle carrière.