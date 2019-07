Ed Sheeran breekt weer record op Spotify TDS

19 juli 2019

15u02

Bron: ANP 0 Muziek Ed Sheeran (28) heeft weer eens een record verbroken op Spotify. Nooit eerder luisterden er zoveel mensen binnen een maand tijd naar een artiest. Maar liefst 70 miljoen mensen hebben binnen 28 dagen de muziek van de roodharige Brit opgezet.

Ed heeft het behalen van de mijlpaal grotendeels te danken aan zijn nieuwe album ‘No.6 Collaborations Project’, waar onder anderen samenwerkingen met Justin Bieber, Cardi B., Eminem, Bruno Mars, Camila Cabello en Travis Scott op te horen zijn. De plaat kwam op 12 juli uit. Op die dag behoorden vijf van de tien best beluisterde nummers wereldwijd toe aan dat album, weet de Independent.

Sheeran heeft het oude record overigens flink overtroffen. Die stond op naam van Drake met bijna 59 miljoen luisteraars binnen een maand tijd. De zanger is momenteel ook in de bioscopen te zien, in de romantische muziekkomedie ‘Yesterday’.