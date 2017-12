Ed Sheeran bereikt mijlpaal van 1 miljoen albums MVO

Ed Sheeran heeft in Amerika 1 miljoen exemplaren verkocht van zijn album ÷ (Divide) en is hiermee na Taylor Swift de tweede artiest in de Verenigde Staten die deze mijlpaal in 2017 bereikte. Swift, een goede vriendin van Sheeran, behaalde dit succes al eerder met haar nieuwe album Reputation.

Taylor's teller staat inmiddels op 1,7 miljoen verkochte platen. Ed's eerdere albums deden het ook goed. Hij verkocht 2,6 miljoen stuks van X (Multiply) in 2014 en + (Plus) ging 1,3 miljoen keer over de toonbank.