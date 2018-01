Ed Sheeran alweer beticht van plagiaat MVO

Het nummer dat Ed Sheeran heeft geschreven voor countrysterren Faith Hill en Tim McGraw is onderwerp van een rechtszaak. Twee Australische componisten menen dat het liedje wel heel erg lijkt op het nummer waar zij dit najaar een hit mee scoorden in eigen land.

In de aanklacht die The Hollywood Reporter in handen heeft, schrijven de muzikanten onder meer: "Het kopieerwerk bestaat op veel momenten uit het woord voor woord, noot voor noot overnemen van elementen van het lied, wat duidelijk zal zijn voor de gemiddelde luisteraar."

De Australiërs eisen een schadevergoeding van ruim 4 miljoen euro en een deel van de toekomstige opbrengst van het nummer. Ze hebben de advocaat ingehuurd die eerder met succes namens de erfgenamen van Marvin Gaye een rechtszaak aanspande tegen de makers van het nummer 'Blurred Lines', Pharrell Williams en Robin Thicke.

Het is niet de eerste keer dat Ed wordt beschuldigd van het stelen van andermans muziek. In het voorjaar schikte hij in een zaak rond zijn nummer 'Photograph'. Enkele maanden daarvoor kwam hij onder vuur te liggen omdat zijn liedje 'Shape Of You' veel overeenkomsten zou vertonen met No Scrubs, de jaren 90-hit van TLC. De zanger koos er toen voor de drie muzikanten achter 'No Scrubs' officieel te erkennen als medecomponisten van 'Shape Of You'.