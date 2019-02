Echtgenoot van Dolly Parton niet echt fan van haar muziek SD

19 februari 2019

06u54

Bron: ANP 0 Muziek Countryzangeres Dolly Parton (73) mag dan tot de allergrootste namen in de muziekwereld behoren dankzij kleppers als ‘Jolene’ en ‘9 to 5', toch is niet iedereen een even grote fan. Zelfs haar eigen echtgenoot, Carl Dean (76), niet.

“Hij is niet per se de grootste fan van mijn muziek”, vertelde Parton in een interview met ‘Good Morning Britain’. “Hij is trots op me en hij is blij dat ik hou van wat ik doe, maar ... Het is een gevoelig onderwerp. Ik ben zijn kleine meisje en hij maakt zich er zorgen over.” De zangeres vertelde dat haar echtgenoot, met wie ze 53 jaar getrouwd is, haar ook nog maar een paar keer live aan het werk gezien heeft. “Hij houdt van hard rock, hij houdt van Led Zeppelin en bluegrass, dus mijn muziek bevindt zich daar ergens tussenin”, vertelde ze. “Hij vindt het niet slecht, maar hij gaat niet echt moeite doen om mijn platen op te zetten, laten we het zo stellen.”

Toch klikt het nog ongelooflijk goed tussen Parton en Dean, zo vertelde ze aan presentatrice Kate Garraway. “We vinden elkaar leuk, we respecteren elkaar, we hebben het altijd leuk met elkaar. Hij is gek en ik ben gek. We lachen veel en ik denk dat dat het meest gezonde en waardevolle aspect van onze relatie is.”