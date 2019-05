Duncan Laurence wint ook in de hitlijsten Redactie

22 mei 2019

00u00 2 Muziek Duncan Laurence (25) won niet alleen het Eurovisiesongfestival, ook in de hitlijsten schiet de Nederlander de hoofdvogel af. In Nederland, België, Luxemburg, Malta, Duitsland, Spanje en Zweden domineert hij de iTunes-hitlijst.

En ook op Spotify haalt hij goud in België, Nederland, IJsland, Zweden en Estland. In totaal staat Duncan in elf landen in de Spotify-top 10 met 'Arcade'. In de wereldwijde hitlijsten van iTunes staat hij 19 keer in de top 10. Ook de Italiaanse inzending, die zaterdag tweede werd in Tel Aviv, doet het goed. In Israël, Litouwen en Griekenland staat Mahmood met 'Soldi' op kop. 'Scream' van de Rus Sergej Lazarev, die derde werd, valt overal buiten de top 20. De Zwitserse en Noorse inzendingen, die vierde en vijfde werden, staan alleen in eigen land bovenaan. Daarmee doen ze beter dan onze Eliot. Zelfs in België wordt zijn nummer 'Wake Up' niet gesmaakt. Hij staat op de 44ste en 45ste plaats op Spotify en iTunes.