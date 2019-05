Duncan Laurence verovert na het Songfestival nu ook de hitlijsten KD

21 mei 2019

14u27 0 Muziek Duncan Laurence (25) scoort niet enkel op het Songfestival, ook in de hitlijsten schiet de Nederlander de hoofdvogel af. Zowel in Nederland, België, Luxemburg, Malta, Duitsland, Spanje en Zweden domineert hij de iTunes-hitlijst. En ook op Spotify haalt de zanger goud in België, Nederland, IJsland, Zweden en Estland.

In totaal staat hij in 11 landen in de top 10 van Spotify met zijn liedje ‘Arcade’. In de wereldwijde hitlijsten van iTunes staat hij 19 keer in de top 10. Ook de Italiaanse inzending, die tweede eindigde, doet het goed. In Israël, Litouwen en Griekenland staat ‘Soldi’ op kop.

Bronzen medaille Rusland wordt minder gesmaakt. ‘Scream’ van Sergey Lazarev valt overal buiten de top 20. De Zwitserse inzending, die vierde werd, staat enkel in eigen land bovenaan. Al staat het in meerdere landen wel verdienstelijk in de top 10.

‘Spirit in the Sky’, het Noorse lied, kent hetzelfde verhaal. Ook daar domineert het enkel in eigen land de hitlijst. Daarmee doet het beter dan Eliot. Zelfs in België wordt zijn lied niet gesmaakt. Hij staat op de 44ste en 45ste plaats op Spotify en iTunes. In IJsland staat hij wel op plaats 38 bij Spotify.