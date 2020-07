Duncan Laurence kreeg paniekaanval tijdens alternatief Songfestival SDE

09 juli 2020

14u08

Bron: Privé 0 Muziek Vorig jaar won de Nederlandse Duncan Laurence (26) het Songfestival met z'n nummer ‘Arcade', en dus was het niet meer dan logisch dat de zanger half mei ook zou optreden op Europe Shine A Light, de alternatieve Songfestivalshow die omwille van het coronavirus georganiseerd werd. Maar in plaats van een live optreden, werden kijkers getrakteerd op een opname van de generale repetitie. Dat schrijft Privé.

Zo’n 73 miljoen mensen uit 38 verschillende landen waren op 15 mei getuige van Europe Shine A Light, de alternatieve Songfestivalshow. Duncan Laurence, de winnaar van het voorbije Songfestival, zou tijdens de show ‘Arcade’ zingen, en z'n nieuwe nummer ‘Someone Else’. Maar de jonge Nederlander kreeg vlak voor de show een serieuze vorm van plankenkoorts of faalangst, schrijft Privé, waardoor hij niet in staat was om op te treden.

Gelukkig wordt bij Songfestival ook de generale repetitie integraal gefilmd. Wanneer er dan iets misloopt tijdens de live-uitzending, kan er overgeschakeld worden naar de opname. Volgens Privé is dat echter nog nooit gebeurd, tot nu. “Op dat vlak heeft Duncan dit jaar geschiedenis geschreven", klinkt het. Een ingewijde vertelt: “Duncan kan, vlak voor belangrijke optredens waar veel van afhangt, dermate gestrest raken, dat het simpelweg niet meer gaat. Daarom ging dat alternatieve Songfestival ook niet zoals gepland. Verre van. Hij zou daar natuurlijk live optreden, maar wat de kijker uiteindelijk te zien kreeg was de snel ingestarte opname van de generale! Achter de schermen ontstond grote paniek toen Duncan aangaf het niet aan te durven. Zijn faalangst had een paniekaanval tot gevolg.”

Platenmaatschappij Universal wil niet reageren op het voorval. Duncans manager Karim Shawky geeft wel een reactie aan Privé. “Het klopt dat tijdens de uitzending het live-optreden van de repetitie is ingestart. Helaas is in het leven niet alles te controleren, waardoor hij zijn optreden op het laatste moment niet kon doen. Een persoonlijk en menselijk moment, maar hij kijkt terug op een mooie uitzending.” Over de reden van Duncans afhaken wil Shawky verder niet uitweiden. Wel zegt hij zich niet te herkennen in de verhalen over diens faalangst.