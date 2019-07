Duncan brengt akoestische versie van ‘Arcade’ uit MVO

17 juli 2019

08u21

Bron: ANP 0 Muziek Duncan Laurence trakteert zijn fans vrijdag op ‘nieuwe’ muziek. De zanger brengt namelijk een akoestische versie van zijn winnende songfestivalliedje ‘Arcade’ uit, zo is te zien in een korte video op Instagram Stories.

Donderdag is het precies twee maanden geleden dat Duncan tot winnaar van het 64e Eurovisiesongfestival werd uitgeroepen. Zijn song ‘Arcade’ werd al snel door heel Europa een hit. In het clipje is te zien dat Duncan de akoestische versie opneemt in de Wisseloord Studios in Hilversum.

Wanneer er echt nieuwe muziek van Duncan verschijnt, is nog niet bekend. De zanger antwoordt steevast op vragen daarover dat er ‘binnenkort’ iets aan zit te komen. Na zijn songfestivalwinst was Duncan al verschillende keren in de studio te vinden om liedjes te schrijven en op te nemen.