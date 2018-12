Duizendste ‘Night of the Proms’ wordt een groot openluchtconcert (en John Miles is alvast van de partij) TK

13 december 2018

07u07

Bron: Belga 0 Muziek Volgend jaar vindt het duizendste Night of the Proms-concert plaats. Die zal niet doorgaan in een zaal, maar in openlucht. Op 1 augustus 2019 zal er een zomereditie georganiseerd worden in Koksijde. Het zal de duizendste editie zijn van Night of the Proms, op het terrein voor de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk.

“Exact een jaar geleden stuurden we een mailtje om in contact te komen met de organisator van Night of the Proms. Dezelfde dag nog belde organisator Jan Vereecke ons terug en legden we hem onze plannen voor. Hij bleek enkele jaren geleden met hetzelfde idee te hebben gespeeld”, aldus evenementenmanager Peter Bruneel. “We hebben elkaar heel snel gevonden. Het is de eerste keer dat we uitpakken met een zomereditie in België en het is pas de vierde keer dat we een openluchteditie zullen organiseren”, aldus Vereecke.

Koksijde wil met het evenement de badstad nog meer op de kaart zetten en droomt nu al luidop van het begin van een jaarlijkse traditie. “We hadden nood aan een nieuw groots evenement. Dit sluit perfect aan bij het imago van de badstad”, aldus burgemeester Marc Vanden Bussche, die met het concert niet enkel Koksijdenaars maar ook tweedeverblijvers en toeristen wil bereiken. De badstad mikt op minimum 7.000 plaatsen, maar bekijkt de mogelijkheid om tot 10.000 te gaan, zittend en staand.

Miles aanwezig

De artiesten werden nog niet bekendgemaakt, al is het nu al zeker dat het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse Alexandra Arrieche deelneemt. En uiteraard zal ook John Miles aanwezig om er zijn wereldhit “Music” en zowat dé hymne van Night of the Proms te brengen. Miles was gisteren ook in Koksijde bij de presentatie en keek al uit naar volgende zomer. Hij speelde al mee in bijna 900 voorstellingen.

De Night of the Proms werd in 1985 voor het eerst georganiseerd. De concerten gaan jaarlijks door in het Antwerpse Sportpaleis, maar er zijn ook optredens op andere plaatsen. Vooral de Duitse markt is belangrijk voor Night of the Proms.

De ticketverkoop start in januari. Koksijde zou ongeveer 400.000 euro uittrekken voor de organisatie van de Proms.