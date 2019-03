Duitse metalband Rammstein onder vuur na videoclip met Holocaustverwijzingen Tom Tates

Bron: AD.nl 0 Muziek De Duitse metalband Rammstein heeft zich de woede van Joodse groeperingen en politici op de hals gehaald met een korte videoclip bij het nieuwe nummer Deutschland waarin enkele bandleden te zien zijn als concentratiekampgevangenen die met een strop om hun nek wachten op hun executie. Het controversiële filmpje verschijnt vandaag in zijn geheel, maar nu al gaan stemmen op om het per direct van YouTube te verwijderen.

In de korte preview van een halve minuut is gitarist Paul Landers te zien met een Jodenster op zijn gestreepte detentiekleding, terwijl zanger Till Lindemann bloedend op het schavot staat. Smakeloos en zeer kwetsend, zo wordt over de beelden geoordeeld. Charlotte Knobloch, een overlevende van de Holocaust en voormalig voorzitter van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, vertelde aan de Duitse krant Bild dat de band “een grens overschrijdt.”

Necrofilie

Felix Klein, binnen de Duitse regering belast met antisemitisme, noemt het clipje “een smakeloze vorm van artistieke vrijheid en provocatie. Deze visualisering van de verschikkingen die de nazi's op hun geweten hebben, is hoogst onverantwoordelijk en alleen maar bedoeld om muziek op schokkende wijze onder de aandacht van het publiek te brengen.’’ De joodse historicus Michael Wolffsohn typeert het filmpje als “Een volstrekt onacceptabele vorm van necrofilie”, terwijl buitenlanddeskundige Alexander Graf Lambsdorff stelt dat “de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nooit mogen worden gebruikt voor reclame.”

Rammstein heeft nog niet op de ophef gereageerd. Het enige dat de band via Twitter liet weten was de songtitel Deutschland met daarbij de woorden “jij hebt veel gehuild.” Waarschijnlijk zal vandaag de complete video online worden gezet. De preview, die in een dag tijd al ruim een miljoen keer bekeken is, draagt namelijk de titel XXVIII.III.MMXIX. Die Romeinse cijfers staan voor de datum 28 maart 2019.

