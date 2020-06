Duffy brengt nieuwe muziek uit na het delen van haar ontvoeringsverhaal MVO

18 juni 2020

18u11

Bron: ANP 0 Muziek Zangeres Duffy is weer volop bezig met het maken van nieuwe muziek. Op Instagram deelde de zangeres een nieuw nummer, genaamd ‘River in the Sky’. “Voor de betere dagen die komen gaan”, schrijft Duffy bij de video.

De zangeres deed in februari de schokkende onthulling dat ze was ontvoerd, gedrogeerd en verkracht, waarna ze een paar jaar de tijd nam om te herstellen. ‘River in the Sky’ is niet het eerste nieuwe nummer dat de zangeres uit Wales naar buiten brengt. In maart kwam Duffy al met het nummer Something Beautiful. Het nummer werd niet officieel uitgebracht, maar was wel te horen tijdens een radio-uitzending van BBC Radio 2.

Duffy, die eigenlijk Aimée Ann Duffy heet, debuteerde in 2008 met haar album Rockferry waarop haar megahit Mercy staat. Na haar tweede, minder succesvolle, plaat Endlessly verdween ze uit de schijnwerpers. Sinds het najaar van 2017 was ze ook niet meer actief op sociale media.



