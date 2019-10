Duet tussen Ariana Grande en Ed Sheeran lekt uit SDE

03 oktober 2019

11u07 0 Muziek Ed Sheeran (28) rijgt de samenwerkingen aan elkaar dezer dagen. En blijkbaar is ook popster Ariana Grande (26) voor zijn charmes bezweken. Hun duet ‘ No Love For The Lonely’ werd nog niet officieel uitgebracht, maar het nummer duikt overal op YouTube op.

Onlangs bracht Ed Sheeran het album ‘No.6 Collaborations Project’ uit, een plaat met daarop alleen maar samenwerkingen. Ariana Grande was echter nergens te bespeuren. Toch hebben de twee in het geniep de krachten gebundeld. Het resultaat daarvan - ‘No Love For The Lonely’ - werd nog niet officieel uitgebracht, maar duikt nu wel overal op YouTube op. Platenmaatschappij Warner Music doet ondertussen wat ze kan om die video’s uit de lucht te halen of om de audio te verwijderen. Dat zou kunnen betekenen dat het nummer alsnog een officiële releasedatum krijgt.