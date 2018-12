Dua Lipa zingt titelsong van nieuwe actiefilm ‘Alita: Battle Angel’ KD

17 december 2018

21u18

Dua Lipa gaat de titelsong zingen voor de nieuwe actiefilm 'Alita: Battle Angel'. Het nummer 'Swan Song' wordt in februari uitgebracht, dat maakte filmproducent 20th Century Fox zonet bekend.

‘Alita: Battle Angel’ is de nieuwe film van producent James Cameron en regisseur Robert Rodriguez. De actiefilm speelt zich een aantal eeuwen in de toekomst af. De achtergelaten cyborg Alita wordt gevonden op de vuilnisbelt van Iron City door de barmhartige cyber-arts Ido (een rol van Christoph Waltz, nvdr.). Zij heeft geen herinnering meer aan wie zij is en moet proberen een nieuw leven op de rails te krijgen.