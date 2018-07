Drummer Blink-182 weer aan de beterhand, tour gaat verder MVO

24 juli 2018

17u03 0 Muziek Blink-182 keert in september terug op het podium. De Amerikaanse rockband moest vorige maand noodgedwongen een pauze inlassen na gezondheidsproblemen van drummer Travis Barker.

Barker werd in juni tot twee keer toe opgenomen nadat er meerdere bloedproppen in zijn lijf waren gevonden. Door de bloedproppen kreeg de muzikant last van huidinfecties en stafylokokken. De geplande optredens in het Palms Hotel & Casino in Las Vegas gingen door de afwezigheid van Barker niet door.

De drummer kreeg afgelopen week van zijn doktoren te horen dat hij weer mag optreden. Op Twitter meldde Barker dat hij de strijd van de bloedproppen heeft gewonnen. "Bloedproppen = 0, ik = 1 #Unbreakable."

Blink-182 doet in september een korte tour door Amerika. Eind oktober en begin november staat de band alsnog in Las Vegas, om de acht shows in het gokparadijs in te halen, meldt Billboard.

It’s been the longest 4 weeks without playing drums. I played thru two shows in Vegas with infection and blood clots before I was able to get a clear diagnosis from a doctor. Here’s an update on my road to recovery. Hit the link in bio to see the full video 🎥 @theskystone Een foto die is geplaatst door null (@travisbarker) op 09 jul 2018 om 21:30 CEST