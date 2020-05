Drumlegende Tony Allen (79) overleden RL

01 mei 2020

03u20

Bron: Belga 0 Muziek De Nigeriaanse drummer Tony Allen, die samen met zijn landgenoot Fela Kuti aan de wieg stond van de afrobeat, is donderdag in Parijs overleden op 79-jarige leeftijd. Dat bevestigt zijn manager Eric Trosset.

Volgens Trosset heeft het overlijden niets te maken met het coronavirus, "maar kennen we de precieze doodsoorzaak niet". "Hij was nog in goede vorm, het is plots gebeurd. Ik praatte nog met hem om 13 uur, twee uur later werd hij onwel en werd hij naar het Pompidou-ziekenhuis gebracht, waar hij overleed", zei Trosset.

Afrobeat

Tony Allen was in de jaren zestig en zeventig drummer en muzikaal directeur in Fela Kuti's groep Africa '70. Tony Allen en Fela Kuti lagen aan de wieg van de afrobeat, een muziekgenre dat Afrikaanse muziekstijlen als highlife en Yorubaanse polyritmiek mixt met jazz en funk. Het is een van de belangrijkste stromingen in de Afrikaanse muziek in de twintigste eeuw.

Over die krachtige, hypnotiserende muziek zong Fela Kuti zijn revolutionaire en pan-Afrikaanse teksten. Hij groeide zo uit tot een symbool van de strijd voor vrijheid in Afrika. Tony Allen nam met Fela Kuti en Africa '70 een veertigtal albums op. Maar na 26 jaar scheidden hun wegen en gingen ze elk hun eigen weg.

De Nigeriaanse drummer bleef de jongste jaren aansluiting vinden met hedendaagse muzikanten. Zo schaarde hij zich met Damon Albarn (Blur) en Flea (Red Hot Chili Peppers) in 2012 achter het project Rocket Juice & the Moon.

Bekijk hier de video van Tony Allen - “Wolf Eats Wolf”