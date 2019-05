Accent roadie Gesponsorde inhoud Droom je van een leven als roadie? Deze gekke testen staan je te wachten op je sollicitatie Aangeboden door Accent Jobs

28 mei 2019

08u00 0

Werken als roadie voor een rockband is cool. Je reist van concert tot concert, leeft tussen de muzikanten en proeft van hun rock-’n-roll lifestyle. Maar solliciteren voor een job als roadie is geen eitje, ontdekken Timo, Janne en Victor, wanneer ze een dag op proef worden gesteld bij Channel Zero.

Droom jij ook van een job als roadie? Lees alles over het roadiebestaan en dien je sollicitatie in op www.accentroadie.be. En psst, je kan er ook festivaltickets winnen.