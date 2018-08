Dranouter Festival bestrijdt warmte met water en... urine SVM

03 augustus 2018

21u40

Bron: Belga 0 Muziek Dranouter Festival bestrijdt de loden hitte met water en gerecupereerde urine. De organisatie bereidde zich optimaal voor, maar dat belet niet dat h eel wat mensen op de festivalweide voortdurend verkoeling zoeken.

Deze middag schoof een pak volk aan aan de waterbar. De organisatie zorgde daar samen met De Watergroep voor gratis water voor de festivalgangers. Het is wel de enige plaats op het terrein waar er drinkwater uitgedeeld wordt. Sommige festivalgangers merken op dat dat te weinig is.

"Leuk om te pochen"

Net naast de toiletten is er ook nog gratis water te vinden. Niet toevallig, want daar recupereren onderzoekers van de Universiteit Gent urine. "Het is niet ons hoofddoel. We proberen vooral bepaalde nutriënten te filteren die dan later kunnen gebruikt worden in de landbouw", zegt Giliam Agter van de UGent.

"Hiermee kunnen we wat pochen, maar tonen we tegelijkertijd de mogelijkheden aan van urine. Per liter recupereren we een halve liter zuiver -en vooral drinkbaar- water waar iedereen van kan proeven." Het resultaat is behoorlijk populair. Ook op de camping wordt afvalwater gerecupereerd en omgezet in zuiver water.

"Geen rookverbod"

De organisatie houdt alles nauwgezet in de gaten, vooral op het vlak van brandveiligheid. "De voorbije dagen heeft het wat geregend, dus de grond is vochtig. Ook op het festivalterrein. Vandaar dat er geen rookverbod geldt", aldus woordvoerster Sofie Pauwels.

Eén van de parkings werd nog volledig omgewoeld. Die stond nog vol met graanstoppels die snel ontvlambaar zijn, maar de vochtige grond werd naar boven gehaald met een tractor.