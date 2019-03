Drake trapt nieuwe tour af in Manchester, en wij waren erbij: “Ik verstopte mijn kind niet, ik verborg het” Jolien Boeckx

11 maart 2019

00u00 0 Muziek Hij is acteur, producer en kledingontwerper, maar bovenal staat Drake (32) gewoon op het podium als rapper. De Canadees bewees dat gisteravond weer maar eens, bij de aftrap van zijn 'The Assassination Vacation Tour' in Manchester. Daarmee komt de stoere artiest met het peperkoeken hart in april ook naar het Sportpaleis.

Geen rapper die vandaag succesvoller is dan Drake. In 2018 was hij de meest gestreamde artiest op Spotify. Zijn songs werden al 8,2 miljard keer beluisterd en dat maakt de Canadees de populairste artiest aller tijden op het muziekplatform - hij doet het zelfs beter dan Ed Sheeran. En brengt hij een nieuwe plaat uit, zoals 'Scorpion' eind juni - zijn achtste nummer 1-album in de Amerikaanse muziekgeschiedenis - dan wordt dat dezelfde dag al 132,45 miljoen keer gestreamd. De winnaar van vier Grammy's wordt niet voor niks hét exportproduct van Toronto - zijn bakermat, waar hij als jood werd opgevoed - genoemd. Hij wordt ook geprezen als de Jay Z van de toekomst. Die zette al 14 nummer 1-albums op zijn naam. Maar waarom domineert zijn muziek de playlist van elke puber tot jongvolwassene? Simpel, zijn rap is toegankelijk, commercieel, een beetje vermomd als pop én nog eens goed gezongen ook. In zijn teksten vind je ook niet meteen 'fuck yous' naar groot wereldleed of maatschappelijke thema's. Drake praat vooral over zichzelf, zijn roem én zijn relaties met vrouwen - want op dat vlak is hij al even succesvol. Denk maar aan de hits die hij schreef met Rihanna, met wie hij jaren in een rollercoasterrelatie zat, en die hem grotendeels mee lanceerde. Ook Jennifer Lopez, Hailey Baldwin - vrouwlief van Justin Bieber ondertussen - en Serena Williams behoren tot zijn bekende exen.

Fooi voor McDonald's

Zijn hits creëren zelfs wereldwijde hypes. Kijk maar naar de 'Kiki Challenge', die zelfs boetes uitgelokt heeft omdat er mensen uit een rijdende auto stapten om even te dansen op zijn 'In My Feelings'.

Toch zijn geldboetes het laatste wat Drake zijn fans toewenst, want onder het uiterlijk van een stoere rapper gaat een heel groot hart schuil. Zo trakteerde hij vorige maand nog zomaar elk personeelslid van de McDonald's in Los Angeles op een fooi van zo'n 8.600 euro. En in de buitenwijken van LA gaf hij de kinderen "ter promotie" van zijn album 'Scorpion' duizenden ijsjes, goed voor 8.000 euro. Hij gaf een fan ook al een studiebeurs van 44.500 euro cadeau. Geen wonder dat zijn fans hem als hun god beschouwen. Een rapgod, die zijn evangelie volgende maand op 19 en 20 april mag verkondigen in het Sportpaleis van Antwerpen.

Gisteren lanceerde Drake zijn 'The Assassination Vacation Tour' al in de Manchester Arena voor zo'n 21.000 fans en vanavond doet hij dat opnieuw. De rapper pakt er uit met een centraal podium, waardoor elke fan evenveel Drake te zien krijgt. Toch slaagt hij erin om op de imposante bühne ook een gevoelige snaar te raken. Onder andere met 'Emotionless', dat hij schreef om de geruchtenmolen over zijn geheime zoon Adonis voor eens en voor altijd te doen stoppen. Adonis kwam ter wereld op 11 oktober 2017 en werd verwekt bij Sophie Brussaux, een voormalige Franse pornoster. "Ik verstopte mijn kind niet voor de wereld, ik verborg de wereld voor mijn kind", zong hij gisteren.

Tv-carrière

Ook visueel paste alles, daar was de imposante ledwall bovenaan de arena het bewijs van. Het viel echter op voorhand te verwachten dat Drake zou uitpakken met knap videomateriaal. De rapper begon immers ooit in de televisiewereld - als Jimmy Brooks in de tienerreeks 'Degrassi: The Next Generation' - en bleef, ondanks de start van zijn muziekcarrière in 2009, steeds actief in de sector. Hij was onder meer uitvoerend producent van de in 2018 uitgekomen documentaire 'The Carter Effect', over het leven van voormalig NBA-ster Vince Carter. Ook werkte hij met Netflix aan een remake van de misdaadserie 'Top Boy'.

Nu produceert Drake voor HBO de fictiereeks 'Euphoria' over een groep middelbare scholieren die te maken krijgt met drugs, seks, sociale media, liefde en vriendschap. De hoofdrol is voor actrice Zendaya, bekend van haar rollen in 'The Greatest Showman' en 'Spider-Man: Homecoming'. En da's nóg niet alles, want Drake heeft met OVO ook zijn eigen kledinglijn.

