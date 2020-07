Drake schrijft opnieuw hitgeschiedenis in Billboard Hot 100 TDS

28 juli 2020

19u09

Bron: ANP 0 Muziek Drake (33) heeft opnieuw een record in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op zijn naam geschreven. De Canadese rapper heeft nu de meeste top 10-hits ooit gescoord.

In de lijst van deze week komt Drake elf jaar na zijn eerste hit met twee singles bij de eerst tien binnen, wat hem respectievelijk zijn 39e en 40e top 10-notering oplevert. De muzikant passeert Madonna die het record sinds 2008 in handen had.

Madonna behoudt wel het record van meeste top 10-singles als hoofdartiest. Drake is dat namelijk maar op 25 van zijn 40 singles. De overigen scoorde hij als gastartiest. Drake heeft met 224 stuks ook het record van meeste noteringen in de Billboard-lijst in handen. Datzelfde geldt voor het aantal top 40-hits (113).

LEES OOK:

Geheime zoon met ex-pornoster en jarenlange vete om Rihanna: het bewogen leven van Drake, de rapper die records blijft breken

Ariana Grande breekt record met vierde single op één