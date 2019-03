Drake schrapt Michael Jackson-liedje van zijn setlist na het zien van ‘Leaving Neverland’ MVO

11 maart 2019

09u36

Bron: Metro UK 3 Muziek Rapper Drake (32) heeft het gehad met Michael Jackson, zo blijkt uit zijn beslissing om het nummer ‘Don’t Matter To Me’ van de setlist voor zijn komende tour te halen. Het lied bevat fragmenten met de stem van Michael.

‘Don’t Matter To Me’ werd gebaseerd op een onuitgegeven demo van Jackson, die werd afgewerkt met lyrics van Drake. Het nummer verscheen op Drake’s plaat ‘Scorpion’, die hij vorig jaar uitbracht.

Hij kreeg destijds kritiek van Jacksons neefje, Austin Brown. “Als Michael die demo niet heeft afgemaakt, vind ik niet dat Drake hem moet gebruiken”, klonk het. Nu besliste Drake zélf om het lied niet meer te spelen, maar om heel andere redenen. Het heeft alles te maken met de documentaire ‘Leaving Neverland’, waarin Wade Robson en Dan Reed Michael beschuldigen van kindermisbruik.

Hun verhalen klinken erg overtuigend, en hebben al vele radio- en tv-zenders aangezet om Jacksons muziek niet meer of minder vaak te spelen. Ook in België hebben enkele stations, waaronder de VRT, al beslist om “omzichtiger om te springen” met de muziek. Drake is één van de vele artiesten die het rijtje aanvult.