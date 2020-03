Drake rapt over vermeend kindermisbruik Michael Jackson in nieuw nummer BDB

02 maart 2020

08u48 0 Muziek Drake (33) verraste z’n fans dit weekend met twee nieuwe nummers: ‘When To Say When’ en ‘Chicago Freestyle’. Opmerkelijk: in de eerste song verwijst de rapper naar Michael Jackson en z’n vermeende kindermisbruik. En dat zorgde voor kritiek op Twitter.

De zanger en rapper deelde de nieuwe tracks op z’n Instagrampagina. Voor beide nummers liet hij één video maken. De clip begint in New York voor ‘When To Say When’, maar gaat daarna verder in Drakes thuisstad Toronto, met het liedje ‘Chicago Freestyle’.

In ‘When To Say When’ rapt Drake over z'n carrière en leven en herinnert hij luisteraars eraan dat hij al vijfhonderd weken in de Amerikaanse charts heeft gestaan. Hij verwijst ook naar z’n zoontje Adonis en de vele awards die hij in de wacht kon slepen. Bij de release ging alle aandacht echter naar één zin in de song: “Michael Jackson ‘ship, but the palace is not for kids.” Een verwijzing naar de beschuldigingen die tegen de zanger lopen rond kindermisbruik en de Neverland-ranch.

Geschokt

Op Twitter reageerden enkele fans van Jackson geschokt op die lyrics. “Waarom vermeldt Drake de woorden ‘kinderen’ en ‘Michael Jackson’ in dezelfde zin? Dit is laag. Deze song is slecht”, postte iemand.

Anderen vroegen zich dan weer af of de rapper met de zin verwijst naar de commentaar die hij kreeg over z'n vriendschap met de 16-jarige ‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown en de 18-jarige zangeres Billie Eilish. “Gaat Drake echt de historie met Michael Jackson oprakelen na al dat gedoe met Millie Bobby en Billie?”, vraagt een twitteraar zich af.

Los van de controverse over de songtekst vinden heel wat fans de nieuwe nummers geweldig. De songs zijn een voorloper van de zesde plaat die Drake dit jaar uitbrengt.