Drake lanceert nieuwe single en clip in teken van 'female empowerment'

07 april 2018

19u24

Drake (31) heeft zijn fans verrast met een nieuwe single. De Canadese rapper zette het nummer in de nacht van vrijdag op zaterdag online.

'Nice For What' is een sample van het lied 'Ex-Factor' van Lauryn Hill uit 1998 en werd geproduceerd door producer Murda Beatz. Hij werkte eerder samen met Drake aan de hits 'More Life' en 'Views'. Bij de single bracht de rapper ook meteen een clip uit. In de video, een ode aan vrouwelijke empowerment, schitteren onder meer actrices Olivia Wilde, Tiffany Haddish en Rashida Jones. Inmiddels is de clip al bijna 1,2 miljoen keer bekeken.

Drake had de track donderdag al aangekondigd. Tijdens een concert van het R&B-duo Majid Jordan in Toronto verklapte hij het publiek vrijdag met nieuwe muziek te komen. "De reden dat ik hier vanavond ben, is omdat ik terug ben in de stad om mijn nieuwe album af te maken", zei hij. "Ik kom morgen ook met een nieuwe single, voor het geval je wat vrije tijd hebt."

'Nice For What' is Drake's derde single dit jaar. Eerder bracht hij 'God's Plan' en 'Diplomatic Immunity' uit, die afkomstig zijn van het album Scary Hours. Wanneer zijn nieuwe album uitkomt, is nog onbekend.