Drake komt in april naar het Sportpaleis KD

22 januari 2019

20u25 0 Muziek Twee jaar na zijn laatste bezoek aan ons land, maakt Drake (32) bekend dat hij België opnieuw aandoet. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april staat de Canadees in het Sportpaleis.

Drake stond in 2017 twee keer voor een uitverkocht Sportpaleis met zijn ‘Boy Meets World Tour’. Met zijn ‘Assassination Vacation Tour’ keert hij nu terug. Ook andere Europese steden doet hij aan. De tournee begint op 1 maart in Manchester en gaat verder langs onder andere Parijs, Dublin, Amsterdam en Londen. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april komt hij naar het Sportpaleis in Antwerpen.