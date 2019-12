Drake is de meest beluisterde artiest van het afgelopen decennium KD

03 december 2019

10u30

Bron: ANP 0 Muziek De Canadese rapper Drake (33) is het voorbije decennium het meest gestreamd op Spotify. De voorbije tien jaar werden zijn nummers maar liefst 28 miljard keer afgespeeld. Hij laat zo Ed Sheeran, Post Malone, Ariane Grande en Eminem achter zich. Dat meldt Spotify.

Hoewel hij de meest beluisterde artiest is, is het toch Ed Sheeran die het meest beluisterde nummer op zijn naam heeft staan. Het nummer ‘Shape of You’ werd pas in 2017 gelanceerd, maar is toch het meest beluisterde nummer van de afgelopen tien jaar. In totaal werd het 2,3 miljard keer beluisterd op Spotify. Ook Ariana Grande doet het goed op Spotify. Zij mag zichzelf voortaan de meest beluisterde vrouw noemen.

Spotify publiceert elk jaar een lijst van de meest beluisterde nummers. Dit jaar geeft het ook de meest beluisterde liedjes van het voorbije decennium mee als extraatje. Dit jaar is Post Malone met 6,5 miljard streams de meest beluisterde artiest, gevolgd door Billie Eilish en Ariane Grande. ‘Señorita’ van Camila Cabello en Shawn Mendes werd in 2019 het meest afgespeelde nummer. Het album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ van Billie Eilish is het meest gestreamde album.

Het muziekstreamingplatform merkt ook het groeiende succes van podcasts op. Het podcastpubliek is met meer dan 50 procent gestegen sinds begin dit jaar.