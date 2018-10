Drake breekt record van The Beatles SD

23 oktober 2018

08u08

Bron: ANP 0 Muziek Drake scoort deze week in de VS zijn twaalfde top 10-hit in een jaar. Daarmee verbreekt de Canadees het record, dat op naam stond van The Beatles.

Van zijn twaalf hits die in de hoogste regionen eindigden, zijn vier nummers van Drake samenwerkingen met andere artiesten. Ook zijn nieuwe notering, ‘MIA’, is dat: de single kwam uit onder de naam van Bad Bunny, met een bijdrage van Drake. Hij haalde dit jaar al drie nummer 1-hits, met 'God’s Plan’, 'Nice For What’ en ‘In My Feelings’.

The Beatles kwamen in 1964 elf keer in de Top 10 terecht, met de nummers ‘I Want To Hold Your Hand’, 'Please Please Me’, 'She Loves You’, ‘Can’t Buy Me Love’, ‘Twist And Shout’, ‘Do you Want To Know A Secret’, ‘Love Me doe’, ‘P.S. I Love You’, 'A Hard Day’s Night’, 'I Feel Fine’ en ‘She’s A Woman’.