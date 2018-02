Drake breekt alle records met zijn nieuwe single 'God's Plan'

DBJ

01 februari 2018

23u13 1 Muziek De Amerikaanse rapper Drake heeft geschiedenis geschreven. In de Amerikaanse hitlijsten haalde de artiest zijn 21ste en 22ste top tien notering binnen en hij steekt daarmee Jay-Z voorbij als meest succesvolle rapper.

Zijn nummer 'Gods Plan' kwam deze maand binnen op nummer één in de Amerikaanse top 100. Ook het nummer 'Diplomatic Immunity', dat samen uitkwam, steeg meteen naar de zevende plaats. Er is slechts één artiest die met twee singles tegelijk de Amerikaanse top tien binnenkwam: hijzelf.

De rappers met het hoogste aantal top tien noteringen zijn: Drake (22), JAY-Z (21), Lil Wayne (20), Ludacris (18), Eminem (17), Diddy (15), Nicki Minaj (15), T-Pain (15) en Kanye West (15).

Over alle genres heen staat Drake met zijn 22 top-tiensingles op de dertiende plaats, samen met Taylor Swift. Madonna leidt die lijst met 38 top-tien noteringen, gevolgd door The Beatles (34), Rihanna (31) en Michael Jackson (29).

Streamingkoning

Drake brak ook alle streamingrecords met zijn single. Het nummer werd op één dag 4,7 miljoen keer gestreamd op Spotify en op alle platformen samen meer dan 100 miljoen keer in een week. Het is ook het eerste nummer in de geschiedenis dat enkel met streams de nummer één-plaats in de VS bereikt.