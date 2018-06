Drake bevestigt vaderschap op nieuw album: "Ik verstopte mijn kind niet voor de wereld, ik verborg de wereld voor mijn kind" SD

29 juni 2018

11u03

Bron: ANP 0 Muziek Drake (31) heeft voor het eerst bevestigd dat hij een zoon heeft met de Franse pornoster Sophie Brussaux (28). Op zijn nieuwe album 'Scorpion', dat vrijdag verscheen, rapt de Canadees over het jongetje.

In twee nummers rekent hij voorgoed af met de geruchtenstroom over zijn vaderschap. Drake rapt onder meer over de achtbaan van emoties waarin hij terechtkwam nadat hij het nieuws over de zwangerschap van Sophie hoorde en de pogingen om zijn kind te beschermen voor de wereld. "Ik verstopte mijn kind niet voor de wereld, ik verborg de wereld voor mijn kind", rapt hij in het nummer 'Emotionless'. Elders op het album is te horen dat zijn zoon Adonis op 11 oktober is geboren en dat hij hem slechts één keer heeft ontmoet met Kerstmis.

De geruchten over een zoon ontstonden begin 2017 toen de 31-jarige rapper met Sophie werd gespot. Drie maanden later vertelde zij aan TMZ dat ze zwanger was van de rapper. Die ontkende dat. Vorige maand kwam het opnieuw ter sprake toen Pusha-T rapte over Adonis, die Drake geheim zou houden. Hij had tot nu toe nooit publiekelijke uitspraken gedaan over het kind.

Drake maakte donderdag de tracklist van zijn nieuwe album bekend, waarop onder meer Jay-Z en Michael Jackson te horen zijn.

SCORPION OUT NOW ON ALL PLATFORMS 🦂 Een foto die is geplaatst door null (@champagnepapi) op 29 jun 2018 om 08:29 CEST