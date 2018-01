Dove vrouw daagt organisator concert voor rechter omdat ze optreden "niet kunnen volgen" mvdb

24 januari 2018

12u02

Bron: ANP 0 Muziek Een dove vrouw heeft in Groot-Brittannië een concertpromotor aangeklaagd omdat er bij een concert van de meidengroep Little Mix geen voorziening voor doven was.

De vrouw claimt dat zij, en twee andere dove moeders, het optreden - in Ardingly in het graafschap Sussex - nu niet konden volgen. Van tevoren hadden de vrouwen organisator LHG Live gevraagd om zo'n voorziening, maar dat liep van alle kanten mis, meldt The Telegraph.

Het bedrijf bood de vrouwen een soort tegoedbon aan zodat ze zelf een doventolk konden meenemen, maar dat vonden ze niet voldoende. Toen de vrouw advocaten had ingeschakeld om een rechtszaak te beginnen ging LHG Live ermee akkoord om toch iemand te sturen die de teksten van de band via gebarentaal kon tolken. Maar vervolgens waren de vrouwen weer boos dat die tolk niet zou worden ingezet bij de twee andere acts rond het optreden.

De vrouw is nog steeds verontwaardigd en zet een rechtszaak door. LHG Live laat weten dat ze er alles aan heeft gedaan om de vrouwen een leuk concert te bezorgen.