Dour schrapt optreden van Franse rapper Koba LaD na homofobe post



SDE

18 februari 2020

22u20

Bron: Belga 0 Muziek Dour Festival heeft dinsdag beslist het optreden van de Franse rapper Koba LaD (19) te schrappen. Zijn komst op het festival was voorzien op 19 juli. Aanleiding vormt een homofobe post van de artiest op zijn Snapchat account.

“Sinds het ontstaan van het festival heeft Dour altijd een tolerante ontmoetingsplaats willen zijn, open voor iedereen, zonder onderscheid van genre of seksuele orientatie. Dour veroordeelt krachtig elk soort haatdragend discours”, aldus de organisatoren. Na ‘rijp beraad’ heeft de festivalleiding beslist om Koba LaD uit de programmatie te halen.

De rapper had op zijn Snapchat-account een screenshot geplaatst van een krantenartikel met de titel: “Deze vader vermoordde zijn eigen 14-jarige zoon omdat hij homo was.” Daarbij schreef Koba LaD een emoji van twee in elkaar geslagen handen en “Goed gedaan”. In twee video’s op zijn sociale netwerken probeerde de rapper zich nog te verdedigen. “Ik ben niet homofoob, elke man voor zichzelf, God voor allen (...) Ik keur de moord helemaal niet goed, noch het kind dat homo is. Er is verder niets te zien, het is irrelevant, het is een misverstand (...)” En hij voegt eraan toe dat hij het niet was die de opmerkingen bij het bericht op Snapchat schreef, en dat hij op dat moment onder de invloed was van drugs.

De rapper werd al door meerdere festivals van de affiche geschrapt na homofobe uitlatingen over de moord van een jonge homoseksueel door zijn eigen vader.

Dour Festival vindt plaats van 15 tot 19 juli.