Dotan over zijn eerste optreden in Nederland na de ‘trollengate’: “Ik hoef niet uit te leggen dat ik dankbaar ben” Redactie

24 september 2019

12u00

Bron: AD 0 Muziek Dotan heeft vandaag voor het eerst sinds ‘trollengate’ weer opgetreden in Nederland. De zanger maakte zijn comeback in een uitverkocht Paradiso waar hij werd omarmd door het publiek, iets wat hem duidelijk emotioneerde. “Ik ben zo dankbaar dat jullie hier vanavond zijn.”

Vlak na opkomst klonk er een ovationeel en minutenlang applaus. Dotan was zichtbaar nerveus, slikte zijn tranen weg en herpakte zich. “Ik hoef niet uit te leggen dat ik zo blij en dankbaar ben dat ik hier vanavond ben. En dat jullie er zijn.” In februari gaat hij op tournee in Nederland. Hij doet dan Eindhoven, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Groningen en Den Haag aan. Dotan bracht eerder dit jaar voor het eerst in jaren weer nieuwe muziek uit. De zanger raakte vorig jaar in opspraak omdat hij neppe fan-accounts gebruikte om zichzelf op te hemelen. Bovendien verzon de zanger verhalen over zijn populariteit. Nu is hij dus terug van weggeweest.

Dotan is terug op een Nederlands podium @ParadisoAdam Lange welkomstovatie in het halfduister. Eerste woorden: ‘Ik hoef niet uit te leggen dat ik zo blij en dankbaar ben dat ik hier vanavond ben. En dat jullie er zijn.’ pic.twitter.com/XeitPAVSgt Stefan Raatgever(@ stefanraatgever) link