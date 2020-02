Dotan hoopte dat zijn geaardheid duidelijk bleek in liedjes: “Verbaasd dat mensen het niet oppikten” SDE

18 februari 2020

20u53

De Nederlandse zanger Dotan (33) hoopte voor zijn coming-out dat fans aan zijn muziek al zouden horen dat hij homoseksueel is. Dat vertelde hij dinsdagmiddag in een interview op NPO Radio 1.

"Ook vroeger was mijn muziek al heel persoonlijk", vertelt Dotan in het interview. "Het kwam uit mijn hart. Maar ik was heel cryptisch, ik verpakte het in poëzie of beeldspraak.” In het nummer ‘7 layers’ zat bijvoorbeeld een zinsnede waar hij zelf heel duidelijk twijfel over zijn geaardheid in vond doorklinken: ‘I was a stranger in my own skin, 7 layers I have been hiding in’. "Ik was eigenlijk heel verbaasd dat mensen bepaalde dingen niet uit die teksten hebben opgepikt", bekende Dotan. "Ik hoopte dat iemand mij ernaar zou vragen, zodat ik zelf niet de stap hoefde te maken om uit de kast te komen. Maar niemand pikte het op of vroeg ernaar."

De zanger kwam uiteindelijk vorig jaar publiekelijk uit de kast toen hij zijn rentree maakte na het 'trollendebacle'. "Het leeft een stuk fijner, het voelt zo fijn om er eindelijk helemaal open over te kunnen zijn. Als je het zelf geen coming-out hebt meegemaakt, valt het moeilijk te begrijpen. Maar nu denk ik echt: waar heb je je al die tijd zo druk over gemaakt."