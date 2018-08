Dotan geeft vier maanden na trollenheisa teken van leven Tom Tates

16 augustus 2018

07u38

Bron: AD.nl 0 Muziek Zanger Dotan Harpenau (31), die in april in opspraak raakte toen bleek dat hij zijn carrière en populariteit een boost had gegeven met tientallen nepaccounts op sociale media, is na een stilte van vier maanden weer actief op Twitter. Hij deelde een foto van een gitzwarte gitaar en een zwart hartje, wat volgens fans zou kunnen duiden op respectievelijk een mogelijke comeback of psychische problemen.

Volgers van Dotan reageren positief op de paar tweets die de singer-songwriter deelde. Ze wensen hem een voorspoedig herstel toe en hopen dat hij op termijn weer actief wordt op het muzikale vlak. Dotan heeft nog niet gereageerd op de reacties op sociale media. Een enkeling stelt dat de steunbetuigingen mogelijk afkomstig zijn van zijn inmiddels bewezen trollenleger: de niet bestaande volgers.



In april bleek na grondig onderzoek van de Volkskrant dat Dotan en zijn team meerdere dingen verzonnen om zijn imago op te krikken. Zo vond een ontmoeting met een gehandicapte 'superfan' nooit plaats. Ook het veelvuldig in de media besproken verhaal dat Dotan in een vliegtuig naast een bewonderaar had gezeten die zijn cd luisterde maar hem niet herkende, bleek een hersenspinsel. Verder was het 'leger' vaak actief als een nummer van Dotan op de radio was geweest en werd zijn Wikipedia-pagina steeds in positieve zin aangepast door zijn toenmalige management of anderen.

Ontkenning

Dotan beweerde na alle ophef in eerste instantie van niets te weten (zie video). Later gaf hij toch toe fout te zijn geweest. Na een interview bij 'RTL Late Night' verdween de zanger langere tijd van de aardbodem en maakte zijn moeder, schrijfster en levenscoach Patty Harpenau, zich grote zorgen. In mei dook hij weer op in zijn Amsterdamse appartement, maar Patty kreeg geen contact met haar zoon.

Patty Harpenau bestookte Dotan wekenlang met brieven en e-mails. "Hij reageert ook niet op telefoontjes. Het mag sarcastisch klinken, maar ik probeer me neer te leggen bij het feit dat hij niet met me wil praten. Ik las laatst dat ook zangeres Trijntje Oosterhuis hem graag zou spreken om een project dat ze samen begonnen zijn af te maken. Ook haar lukt contact met Dotan niet. Ach, hij zal wel een reden hebben voor die stilte. Wat? Echt geen idee", vertelde ze.

Excuses

Ze hoopt, zo vertelde ze aan het AD, dat Dotan haar toch weer eens in de ogen wil kijken of een vriendelijk woord tot haar wil richten. "Ik wil hem vasthouden want mijn kind heeft vast verdriet. Daarbij komt dat hij publiekelijk zijn excuses heeft gemaakt. Desondanks blijven mensen hem de allerergste noemen. Belachelijk. Hij heeft toch geen moord gepleegd."

Als levenscoach zou ze haar zoon best wat begeleiding willen geven. Maar dat doet ze toch niet. "Hij is een volwassen vent die zo langzamerhand in staat moet zijn goede keuzes in zijn leven en carrière te maken. Jammer genoeg heeft hij dat recent niet gedaan. Na alle commotie vluchten, had ik hem afgeraden. Toch koos hij ervoor aan niets en niemand meer iets te laten horen. Mijn motto is anders. Als je eerlijk vertelt hoe iets zit en je gaat de confrontatie met de buitenwereld niet uit de weg, dan wordt dat meer gewaardeerd dan een vlucht en stilte. Oftewel: ik vertel liever zelf hoe het zit, want dan hoeven anderen dat niet voor mij te doen."