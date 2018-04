Dotan geeft leugens toe en heeft spijt: "Ik was naïef, veel te ambitieus en onzeker" SD

16 april 2018

17u15

Bron: ANP 7 Muziek Dotan heeft toegegeven dat hij gebruik heeft gemaakt van nepaccounts op sociale media om zijn muziek te promoten. De 31-jarige singer-songwriter zegt in een video op Facebook dat hij er "ontzettend veel spijt van heeft".

Dotan geeft toe dat hij sinds 2011 nepaccounts heeft. Dit heeft hij met een team uitgewerkt. "Dit is iets waar ik achteraf ontzettend veel spijt van heb, wat ik heel dom vind. Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker, denk ik."

De zanger doet uitdrukkelijk afstand van het verhaal over het jongetje met leukemie. Hij zou de laatste wens van een ziek jongetje hebben vervuld door hem te ontmoeten. Na onderzoek van de Volkskrant bleek dat dit jongetje helemaal niet bestond. Dotan zegt dat hij niets met het verhaal te maken heeft. "Dit is iets waar ik absoluut afstand van doe, wat niet uit mijn hoofd komt, wat ik niet heb geschreven." Hij zegt wel dat hij het verhaal had moeten ontkrachten of er actie tegen had moeten nemen. "Ik snap dat mensen boos zijn op mij."

Niet eerlijk

De Volkskrant onthulde afgelopen weekend dat vanaf 2011 minstens 140 nepprofielen zijn aangemaakt om op Twitter, Facebook en Instagram het imago van de zanger op te poetsen. Dotan werd om een reactie gevraagd, maar hij ontkende er iets mee te maken te hebben. "Helaas heb ik hier niet helemaal eerlijk in geantwoord, omdat het mij overviel", zegt Dotan nu. "Omdat ik bang was, mij schaamde. Omdat ik eigenlijk niet zo goed wist wat ik erop moest zeggen. Dat is heel fout. Dat betreur ik echt heel erg."

Dotan heeft besloten van sociale media te gaan. "Het is echt tijd voor een schone lei. Verder weet ik nog niet wat de toekomst mij gaat brengen. Ik wil hard aan de bak met mezelf." De zanger benadrukt dat het afzeggen van zijn concerten vorige maand niets te maken heeft met de huidige situatie.