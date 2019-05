Dotan brengt nieuwe single ‘Numb’ uit, reacties zijn gemengd SD

29 mei 2019

Bron: ANP 0 Muziek De Nederlandse zanger Dotan (32), die vorig jaar in opspraak kwam nadat hij toegaf ‘trollen’ inge schakeld te hebben om zijn muziek te promoten, heeft na een lange stilte een nieuw nummer op de wereld losgelaten. In ‘Numb’ vertelt hij over die moeilijke periode, zo schrijft hij zelf op Twitter.

“Het afgelopen jaar is veruit het moeilijkste jaar uit mijn leven geweest, maar ook het meest leerzame”, schrijft Dotan in een lang bericht op Twitter. “Ik ben nog nooit zoveel gegroeid op persoonlijk vlak en heb daar veel tijd voor moeten nemen.” Dit tijd heeft Dotan onder andere gebruikt om nieuwe muziek te maken, zo blijkt. “Ik ben een paar maanden terug de studio ingedoken en heb alles van me af geschreven. Woensdag (vandaag, red.) zal de eerste single van veel te volgen muziek uitkomen. Het is een liedje dat ik schreef in een tijd waarin ik niets voelde en niet meer wist hoe het was om iets te voelen ... maar er wel alles aan wilde doen om daar weer te komen. Het is een wat ander geluid dan jullie van me gewend zijn, maar ik ben er heel erg trots op en super benieuwd naar wat jullie ervan vinden", schrijft hij.

‘Numb’ werd deze ochtend voor de eerste keer op de Nederlandse radiozenders gespeeld, maar de reacties zijn op z'n minst gezegd wisselend. Sommige fans zijn razend enthousiast over het nieuwe nummer, anderen vinden dan weer dat Dotan te veel in de slachtofferrol kruipt, aangezien hij in ‘Numb’ over die moeilijke periode zingt. Zo schrijft journalist Atze de Vrieze op Twitter: “Serieus Dotan, je keert na al het gedoe echt terug met een liedje over hoe je murw geslagen bent door een miljoen ogen en hoe zwaar het gewicht van de wereld is?” Ook columnist Nico Dijkshoorn kan zijn minachting amper verbergen: “Samenvatting nieuwe single Dotan: Het is mij allemaal overkomen. Het is heel erg voor mij. HeeeHaaaHoooHeee.” Maar een zekere Anne roept op om toch wat milder te zijn voor de zanger. “Zullen we allemaal Dotan gewoon vergeven en geen oude koeien meer uit de sloot halen? deze single is gewoon hartstikke goed en hij heeft mega veel lef om gewoon weer terug te komen. Beetje meer liefde mensen.”

De comeback van Dotan, die in 2014 zijn laatste plaat uitbracht, werd begin deze maand aangekondigd. Vorig jaar kwam naar buiten dat de zanger online nepaccounts gebruikte om zelf de publieke beeldvorming over hem te beïnvloeden. Bovendien had hij diverse verhalen over ontmoetingen met fans verzonnen.

